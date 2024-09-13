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زيلينسكي يدلي بتصريح حول جبهات القتال

قصف يستهدف دبابات في منطقة كورسك الروسية
13 سبتمبر 2024 17:14

أدلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بتصريحات بشأن الوضع الميداني على جبهات القتال في أوكرانيا ومنطقة كورسك الروسية.
وقال زيلينسكي إن هجوم كييف على كورسك الحدودية في روسيا "أبطأ" تقدم القوات الروسية في شرق أوكرانيا.
وأكد، خلال مؤتمر دولي في كييف "لقد أعطى (الهجوم) النتائج التي توقعناها، صراحة. في منطقة خاركيف، تم إيقاف الروس، وتباطأ التقدم في منطقة دونيتسك، على الرغم من أن الوضع صعب للغاية هناك".
وأوضح أن الوضع حول مدينة "بوكروفسك" الاستراتيجية في شرق أوكرانيا لا يزال صعبا. وتحقق القوات الروسية مكاسب مستمرة في المنطقة.
وأضاف الرئيس الأوكراني أن روسيا نشرت 40 ألف جندي في منطقة كورسك.
وقال إن الهجمات الروسية المضادة في منطقة كورسك، التي تقول كييف إن قواتها تسيطر على جزء منها، لم تحقق حتى الآن "نجاحا كبيرا".
وأكد أن الدول الغربية، التي تزود كييف بالأسلحة، "خائفة" حتى من الحديث عن المساعدة على إسقاط الصواريخ الروسية، مجددا المطالبة بالسماح باستخدام أسلحة غربية بعيدة المدى لضرب أهداف في العمق الروسي.
وأعلن زيلينسكي أنه سيلتقي الرئيس الأميركي جو بايدن "هذا الشهر" ليعرض عليه "خطة النصر" التي أعدها لإنهاء الأزمة الحالية. 
وقال الرئيس الأوكراني "من المقرر أن ألتقي بالرئيس جو بايدن هذا الشهر. سأعرض عليه خطة النصر".

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المصدر: وكالات
كورسك
هجوم
أوكرانيا
أسلحة بعيدة المدى
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