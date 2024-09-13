روسيا تحذّر حلف الناتو من "حرب مباشرة" معها

حذّر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، اليوم الجمعة، من أنه إذا سمحت الدول الغربية لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا فإن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) "ستكون في حرب مباشرة مع روسيا".

وقال نيبينزيا لمجلس الأمن الدولي، المؤلف من 15 عضوا "الحقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيكون طرفا مباشرا في أعمال قتالية ضد قوة نووية.. أعتقد أن عليكم ألا تنسوا هذا وأن تفكروا في العواقب".

كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذّر أيضا من أن إعطاء أوكرانيا الضوء الأخضر لشن هجمات في عمق الأراضي الروسية بواسطة الأسلحة الغربية بعيدة المدى سيعني أن حلف الناتو "في حرب" مع موسكو.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن تحذير الرئيس بوتين كان بالغ الوضوح. وقال "لا شك لدينا في أن هذا التصريح وصل إلى الجهات المستهدفة".