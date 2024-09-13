ارتفاع حصيلة قتلى الإعصار "ياجي" في فيتنام

قالت وكالة إدارة الكوارث في فيتنام، اليوم الجمعة، إن حصيلة قتلى الإعصار "ياجي" وما تسبب فيه من انهيارات أرضية وفيضانات ارتفعت إلى 254، في الوقت الذي تنحسر فيه مياه الفيضانات وتتواصل جهود البحث.

ولا تزال فيتنام تعاني من تداعيات الإعصار ياجي، أقوى عاصفة تضرب آسيا هذا العام، والذي وصل إلى اليابسة على الساحل الشمالي الشرقي للبلاد يوم السبت.

وذكرت الوكالة أن أكثر من 820 شخصا أصيبوا وأن 82 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، في بيان، إن مئات الآلاف من الأطفال أصبحوا بلا منازل ولا يمكنهم الحصول على المياه النظيفة وأنظمة الصرف الصحي وخدمات الرعاية الصحية.

وأضافت اليونيسف أن نحو مليوني طفل أصبحوا غير قادرين على الوصول إلى خدمات التعليم والدعم النفسي الاجتماعي وبرامج التغذية المدرسية بسبب تضرر المدارس وانقطاع إمدادات الكهرباء والمياه عنها.