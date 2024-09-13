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متحدثة: إصابة رئيس جزر القمر بجروح في عملية طعن

عثمان غزالي، رئيس جمهورية القمر
13 سبتمبر 2024 21:00

أعلنت فاطمة أحمدة المتحدثة باسم الحكومة القمرية، تعرّض رئيس جزر القمر غزالي عثماني، اليوم الجمعة، لإصابات طفيفة إثر هجوم بالسلاح الأبيض.
وقالت أحمدة، في تصريح أدلت به لوكالة فرانس برس "تعرّض الرئيس لهجوم في سليمان-إستاندرا"، المنطقة المحاذية للعاصمة موروني. وأضافت المتحدثة "الحمد لله أن حياته ليست في خطر".
كان مصدر مقرّب من الرئاسة أفاد "فرانس برس"، طالبا عدم كشف اسمه، بأن "الرئيس غزالي عثماني أصيب بجروح طفيفة بالسلاح الأبيض أثناء مراسم جنازة"، مشيرا إلى أن "جروحه ليست خطرة"، وأنه تمّ توقيف المهاجم.
وأكد مصدران آخران مقرّبان من الرئاسة تعرّض الرئيس، البالغ 65 عاما، لجروح طفيفة جراء الهجوم.
وقال مصدر مقرّب من الرئيس عثماني، طالبا عدم كشف هويته، إن "فردا هاجم الرئيس بسلاح أبيض"، مشيرا إلى أن "الرئيس تعرّض لإصابة طفيفة"، من دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.
وأوضح مصدر آخر مقرّب من الرئاسة أن "الرئيس تلقى الرعاية اللازمة. وحياته ليست في خطر"، موضحا أن منفّذ الهجوم شاب "عنصر في الدرك" دخل السلك في العام 2022.
ولم تتوفر أي تفاصيل إضافية حول ظروف الهجوم أو دوافع المهاجم.

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المصدر: آ ف ب
جزر القمر
غزالي عثماني
عملية طعن
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