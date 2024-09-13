37 حكما بالإعدام في محاولة الانقلاب في الكونغو الديمقراطية

أصدرت محكمة عسكرية في العاصمة كينشاسا، اليوم الجمعة، حكما بإعدام 37 متهما في قضية "محاولة الانقلاب" التي شهدتها جمهورية الكونغو الديمقراطية في مايو الماضي.

وقال رئيس المحكمة الرائد فريدي إهومي إن "المحكمة تصدر العقوبة القصوى: الإعدام"، وذلك أثناء تلاوته الحكم بحق 37 من أصل 51 متهما.

ونُطق بالحكم تحت خيمة في ساحة سجن "إندولو" العسكري على مشارف العاصمة. وجلس المدعى عليهم أمام القاضي وهم يرتدون قمصانا زرقاء وصفراء تابعة للسجن.

وكانت المحاكمة بدأت في يوليو الماضي

ليل الأحد 19 مايو في كينشاسا، هاجم عدد كبير من المسلحين منزل الوزير فيتال كاميرهي الذي صار مذاك رئيسا للجمعية الوطنية. وقتل شرطيان يتوليان حراسته.

ولاحقا، اقتحم المهاجمون "قصر الأمة"، المقر التاريخي الذي يضم مكاتب الرئاسة.

لكن محاولتهم انتهت عند هذا الحد، مع تدخل قوات الأمن التي أوقفت، بحسب الجيش، أربعين مهاجما وقتلت أربعة آخرين بينهم قائدهم.

وفي 7 يونيو، بدأت المحكمة العسكرية في كينشاسا-غومبي، جلساتها في سجن "ندولو" العسكري حيث يقبع المتّهمون، للنظر في قضية "محاولة الانقلاب" التي أحبطها الجيش.