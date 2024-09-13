«الصحة العالمية» توافق على أول لقاح ضد «جدري القردة»

جنيف (وكالات)

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن لقاح «MVA-BN»، بات أول لقاح مضاد لفيروس «جدري القردة» يضاف إلى قائمة التأهيل المسبق.

وقالت في بيان أمس، إن اللقاح الذي تنتجه شركة «بافاريان نورديك» الدنماركية أضيف إلى قائمة اللقاحات المؤهلة مسبقاً للمنظمة.

والتأهيل المُسبق (الأولي) هو برنامج أنشأته منظمة الصحة العالمية لتقييم منتجات مكافحة ناقلات الأمراض.

وذكرت المنظمة أنه من المتوقع أن تسهل الموافقة على التأهيل المسبق الوصول في الوقت المناسب إلى هذا المنتج الحيوي في المجتمعات التي تحتاج إليه بشكل عاجل، وتقلل من انتقال العدوى، وتساعد في السيطرة على الوباء.

وأشارت إلى أن اللقاح ربما يتم تطبيق تناوله على جرعتين، بفاصل 4 أسابيع، للأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 18 عاماً.

ولفتت المنظمة إلى أن اللقاح غير مرخص حالياً لمن تقل أعمارهم عن 18 عاماً.