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مصر تجدد رفض وجود إسرائيل في «محور فيلادلفيا» ومعبر رفح

تصاعد الدخان جراء قصف إسرائيلي قرب معبر رفح (أرشيفية)
14 سبتمبر 2024 01:04

حسن الورفلي (القاهرة)

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جدد وزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، رفض القاهرة للوجود العسكري الإسرائيلي في محور فيلادلفيا والجانب الفلسطيني من معبر رفح، وأشار إلى ما يفرضه ذلك من انخفاض في وتيرة دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وذكر الوزير، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن «التواجد الإسرائيلي في محور فيلادلفيا يأتي لأهداف سياسية، حيث يهدف لمنع عودة السلطة الفلسطينية الشرعية إلى غزة، وتقويض جهود الوساطة التي تضطلع بها مصر وقطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين».
وتناول عبدالعاطي الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، والانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك من خلال استهداف المدنيين الفلسطينيين، مشيراً إلى أن «إسرائيل تستخدم الجوع كسلاح للفلسطينيين، وترفض تشغيل معابرها إلى القطاع بصورة كاملة لضمان دخول المساعدات الإنسانية وفقاً لالتزاماتها كقوة احتلال»، بحسب البيان.
ونبه إلى دعم مصر لكل الجهود الهادفة لضمان دخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مشدداً على أنه «قد حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يضطلع بجهوده لوقف العدائيات وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي وإدخال المساعدات الإنسانية بصورة سريعة وآمنة ومن دون عوائق».

مصر
معبر رفح
معبر رفح الحدودي
غزة
إسرائيل
قطاع غزة
فلسطين
حرب غزة
الحرب في غزة
بدر عبد العاطي
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