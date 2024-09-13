جنوب السودان يؤجل الانتخابات الوطنية

قالت رئاسة جنوب السودان، اليوم الجمعة، إن حكومة البلاد قررت إرجاء الانتخابات الوطنية حتى ديسمبر 2026.

وذكر مكتب الرئيس سيلفا كير، على منصة فيسبوك "أعلنت الرئاسة، بقيادة الرئيس سيلفا كير ميارديت، تمديدا للفترة الانتقالية في البلاد مدته عامان بالإضافة إلى إرجاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها مبدئيا في ديسمبر 2024، إلى 22 ديسمبر 2026".

ونقل البيان عن مارتن إيليا لومورو وزير شؤون مجلس الوزراء قوله إن التمديد جاء "استجابة لتوصيات المؤسسات الانتخابية والسلك الأمني".

وينعم جنوب السودان بالسلام منذ إبرام اتفاق في 2018 أنهى صراعا استمر خمس سنوات.

وقال مكتب الرئيس كير "هناك حاجة إلى وقت إضافي لإكمال مهام أساسية قبل التصويت".



