مباحثات أردنية - أوروبية بشأن هدنة غزة وخفض التصعيد في الضفة

عمّان (الاتحاد)

بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الأردن، أيمن الصفدي، مع الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، في مدريد أمس، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، والجهود المبذولة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والتصعيد الخطير في الضفة الغربية، وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك قبيل انعقاد اجتماع مدريد حول «تنفيذ حل الدولتين»، وفقاً لوكالة الأنباء الأردنية «بترا».

وأكد الصفدي وبوريل استمرار التنسيق والتشاور والتعاون في جهود خفض التصعيد في الضفة والتوصل لوقف فوري وكامل لإطلاق النار في غزة وحماية المدنيين، والسماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى كافة أنحاء القطاع.

وحذر وزير خارجية الأردن من مغبة تفجر الأوضاع في المنطقة، إذا ما استمرت الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة، وانتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم احترام الوضع القانوني والتاريخي فيها.