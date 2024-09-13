«أسبيدس»: محاولة إنقاذ للناقلة «سونيون» في البحر الأحمر خلال أيام

عدن (الاتحاد)

أعلنت المهمة البحرية الأوروبية (أسبيدس)، أمس، عن محاولة إنقاذ جديدة من المتوقع أن تبدأ خلال الأيام القادمة، لناقلة النفط «سونيون» التي تعرضت لهجوم من قبل جماعة «الحوثي» في البحر الأحمر.

وقالت البعثة، في بيان على منصة «إكس» إنها ستسهل عملية إنقاذ جديدة للناقلة «سونيون» في غضون الأيام المقبلة، وذلك من خلال توفير الحماية للسفن المستأجرة تجارياً، والتي ستسحب السفينةَ إلى موقع آمن.

وأشارت المهمة البحرية الأوروبية إلى أن النيران ما تزال مشتعلة في السفينة التي قالت إنها لم تنجرف بعد، مؤكدةً أنها لم ترصد حتى الآن أي علامات على تسرب نفطي من عنبر الشحن الرئيس.

وشددت على أنه، ولمنع وقوع كارثة بيئية، يتعين أن تتعاون المنظمات العامة والخاصة والجهات الفاعلة بشكل وثيق.

وكانت الحكومة اليمنية قد حذرت، أول أمس الخميس، من أن السفينة النفطية اليونانية «سونيون» باتت تمثل قنبلة موقوتة وتنذر بكارثة بيئية وشيكة، مع استمرار جماعة «الحوثي» في عرقلة الجهود الدولية المبذولة لإنقاذ «سونيون» التي تحمل على متنها مليون برميل من النفط الخام بعد استهدافها من قبل الحوثيين في 21 أغسطس الماضي.