ترامب يتمسك بأسهمه في منصة "تروث سوشيال"

قال دونالد ترامب المرشح الجمهوري في انتخابات الرئاسة الأميركية، اليوم الجمعة، إنه لن يبيع أسهمه في الشركة المالكة لمنصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي وإنه لن يترك تلك المنصة التي أنشأها.

يملك ترامب حصة تزيد على 50 بالمئة في مجموعة (ترامب ميديا اند تكنولوجي) التي تملك منصة "تروث سوشيال".

وانخفض سهم المجموعة هذا الأسبوع عقب مناظرة ترامب، التي بثها التلفزيون، وواجه فيها منافسته الديمقراطية ونائبة الرئيس الحالية كاملا هاريس.

وأظهر استطلاع للرأي، نشرت نتائجه أمس الخميس، أن 53 بالمئة من الذين شملهم الاستبيان قالوا إن هاريس ربحت المناظرة، بينما ذهب 24 بالمئة إلى إن ترامب تفوق فيها.

كما أظهر الاستطلاع أن هاريس حظيت بتأييد 47 بالمئة من المشاركين متفوقة على ترامب الذي نال تأييد 42 بالمئة في السباق للفوز بالانتخابات الرئاسية.