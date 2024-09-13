إصابة طفلين بقصف حوثي على قرية غربَ تعز

عدن (الاتحاد)

أُصيب طفلان بقصف مدفعي شنته جماعة «الحوثي» على قرية «حاضية» الواقعة في ريف مديرية مقبنة غرب محافظة تعز.

ووفقاً لما ذكرته مصادر محلية، أمس، فإن الجماعة استهدفت بقذائف الهاون قرية «حاضية»، مما أسفر عن إصابة الطفل محمد حسين محمد بجاش (10 سنوات) والطفلة أبرار محمد بن محمد بجاش (7 سنوات).

وأشارت المصادر إلى أن القصف الحوثي أثار الخوف والفزع في صفوف الأهالي، خاصة الأطفال والنساء.. لافتةً إلى أن سيارة إسعاف تابعة للقوات المشتركة هرعت إلى القرية المستهدفة بغية إسعاف المصابين ونقلهم لتلقي العلاج في المستشفى الميداني بالخوخة.