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البرازيل تفرض غرامة على شركتين لإيلون ماسك

القاضي البرازيلي ألكسندر دي مورايس
14 سبتمبر 2024 00:31

أمر قاض فيدرالي في البرازيل، الجمعة، بفرض غرامة على شركتين مملوكتين للملياردير إيلون ماسك، وسحب قيمتها من حساباتهما.
وقالت المحكمة الفيدرالية العليا إن مبلغ الغرامة بقيمة 18,35 مليون ريال برازيلي (3,3 مليون دولار أميركي) قد تم تحويله من حسابات تخص منصة التواصل الاجتماعي "إكس" والشركة الموفرة لخدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية "ستارلينك"، المملوكتين لرجل الأعمال.
تأتي التطورات الأخيرة بعد أسبوعين من حظر منصة "إكس" (تويتر سابقا) في البرازيل بأمر من القاضي ألكسندر دي مورايس.
واتهم دي مورايس منصة "إكس" بعدم اتخاذ إجراءات كافية ضد انتشار خطاب الكراهية والأخبار الكاذبة. ووصف ماسك، من جانبه، الخطوة التي اتخذها القاضي بأنها خطوة رقابية ووصفه بأنه "دكتاتور شرير".
وطالب القاضي منصة "إكس" بحظر حسابات نشطاء يمينيين يروجون لنظريات المؤامرة وينشرون معلومات كاذبة. ووصف ماسك الطلب بأنه غير قانوني، ولم تمتثل شركة "إكس" للتواصل الاجتماعي العملاقة للطلب أو دفع الغرامة.
وأمر ماسك، عقب ذلك، بإغلاق مكتب شركة "إكس" في البرازيل في منتصف أغسطس الماضي بدعوى أنه يخشى أن يتم القبض على ممثل الشركة في البلاد.
ولم يتضح بعد ما إذا كانت منصة "إكس" ستتمكن من استئناف عملياتها في البرازيل بعد أن قامت المحكمة بتحصيل الغرامة. وقالت المحكمة إنه قد تم رفع قرار تجميد حسابات الشركتين الآن.

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المصدر: د ب أ
إيلون ماسك
منصة إكس
ستارلينك
البرازيل
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