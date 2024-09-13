أميركا تعلّق على تصريح بوتين بشأن حرب مع الناتو

علّقت الولايات المتحدة، الجمعة، على تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بشأن حرب محتملة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

وقال البيت الأبيض إن هذه التصريحات "بالغة الخطورة".

وأكدت كارين جان-بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح لصحافيين، إن "ذاك النوع من الخطابات بالغ الخطورة"، وذلك قبيل اجتماع بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا.

كان بوتين اعتبر أن حلف شمال الأطلسي سيكون منخرطا في حرب مع موسكو إذا سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أراض روسية.

بدوره، حذّر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، من أنه إذا سمحت الدول الغربية لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا، فإن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) "ستكون في حرب مباشرة مع روسيا".

وقال نيبينزيا لمجلس الأمن الدولي "الحقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيكون طرفا مباشرا في أعمال قتالية ضد قوة نووية.. أعتقد أن عليكم ألا تنسوا هذا وأن تفكروا في العواقب".