السبت 14 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تعلّق على تصريح بوتين بشأن حرب مع الناتو

كارين جان-بيير، المتحدثة باسم البيت الأبيض
14 سبتمبر 2024 00:50

علّقت الولايات المتحدة، الجمعة، على تصريحات أدلى بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، بشأن حرب محتملة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وقال البيت الأبيض إن هذه التصريحات "بالغة الخطورة".
وأكدت كارين جان-بيار المتحدثة باسم البيت الأبيض، في تصريح لصحافيين، إن "ذاك النوع من الخطابات بالغ الخطورة"، وذلك قبيل اجتماع بين الرئيس جو بايدن ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بشأن السماح لكييف باستخدام أسلحة بعيدة المدى على أهداف داخل روسيا.
كان بوتين اعتبر أن حلف شمال الأطلسي سيكون منخرطا في حرب مع موسكو إذا سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ بعيدة المدى ضد أراض روسية.
بدوره، حذّر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، الجمعة، من أنه إذا سمحت الدول الغربية لأوكرانيا بتنفيذ ضربات بعيدة المدى داخل روسيا، فإن دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) "ستكون في حرب مباشرة مع روسيا".
وقال نيبينزيا لمجلس الأمن الدولي "الحقيقة أن حلف شمال الأطلسي سيكون طرفا مباشرا في أعمال قتالية ضد قوة نووية.. أعتقد أن عليكم ألا تنسوا هذا وأن تفكروا في العواقب".

أخبار ذات صلة
أوكرانيا وروسيا تنفذان عملية تبادل أسرى
البيت الأبيض يرد على تحذيرات من حرب مع روسيا
المصدر: وكالات
كارين جان-بيير
حرب
حلف شمال الأطلسي
روسيا
آخر الأخبار
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
الرياضة
مبابي يضع سان جيرمان تحت «مقصلة العقوبات» في «استعراض القوة»!
اليوم 10:31
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
الرياضة
الإمارات تشارك في «مونديال» قفز الحواجز للخيول الصغيرة
اليوم 10:27
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اقتصاد
الدولار يهبط إلى أدنى مستوى في 9 أشهر مقابل الين
اليوم 10:25
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
الرياضة
غرامة لرجل تسلق ملعب دورتموند
اليوم 10:12
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
الرياضة
أوساكا تنفصل عن مدرب الذكريات
اليوم 10:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©