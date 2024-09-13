بايدن لستارمر: روسيا لن تنتصر في الأزمة الأوكرانية

اجتمع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، في واشنطن لبحث إن كان يتعيّن السماح لأوكرانيا باستخدام الصواريخ بعيدة المدى المقدّمة من الغرب لضرب مواقع داخل روسيا، وهو خيار يفاقم التوتر مع موسكو.

وقال الرئيس بايدن، خلال الاجتماع، إن روسيا لن تنتصر في الأزمة الأوكرانية الحالية. ‬‬

تأتي زيارة ستارمر إلى الولايات المتحدة في وقت تضغط كييف للسماح لها باستخدام الأسلحة، وقد اتّهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي الغرب بأن "خائف" حتى من مساعدة أوكرانيا في إسقاط صواريخ يتم إطلاقها على أراضيها.

لكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حذّر من أن رفع القيود المفروضة على استخدام أوكرانيا لصواريخ بعيدة المدى سيعني أن حلف شمال الأطلسي (ناتو) "في حرب" مع موسكو.