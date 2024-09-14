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إعصار "بيبنكا" يقترب من جزيرة "إمامي" في اليابان

أرشيفية
14 سبتمبر 2024 08:42

 قالت وكالة الأرصاد الجوية في اليابان، إن من المتوقع أن يقترب الإعصار "بيبنكا" من جزيرة "أمامي" في جنوب غرب اليابان مساء اليوم السبت، محذرة من رياح قوية وانهيارات أرضية وفيضانات ومد مرتفع. 

وذكرت الوكالة، أن الإعصار رقم 13 في الموسم يمكن أن يتسبب أيضاً في رياح عنيفة وأمواج مرتفعة في جزيرة أوكيناوا جنوب البلاد، مشيرة إلى أن الإعصار كان على بعد 90 كيلومتراً شرق جزيرة "ميناميدايتو" حتى الساعة السادسة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي، وكان يتحرك صوب الغرب والشمال الغربي بسرعة 30 كيلومتراً في الساعة مع رياح تصل سرعتها إلى 126 كيلومتراً في الساعة وضغط جوي قدره 985 هيكتوباسكال في مركزه.

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ووفقاً لما نقلته وكالة "كيودو" اليابانية للأنباء، فإن من المتوقع أن يصل معدل هطول الأمطار خلال 24 ساعة حتى الساعة السادسة من صباح يوم غد الأحد إلى 150 مليمتراً في أجزاء من جنوب "كيوشو" و"أمامي" و100 مليمتر في أوكيناوا.

 

المصدر: وام
إعصار
اليابان
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