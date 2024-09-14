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فيضانات في التشيك وبولندا إثر هطول أمطار غزيرة

فيضانات في التشيك وبولندا إثر هطول أمطار غزيرة
14 سبتمبر 2024 11:46

أفادت تقارير بحدوث فيضانات في جمهورية التشيك وبولندا المجاورة إثر هطول أمطار غزيرة بعد منتصف الليل.

وتستعد قوات الطوارئ في البلدين للأحوال الجوية السيئة منذ أمس الجمعة. وتسببت الأمطار الغزيرة في منطقة نهري ألبه وفلتافا في جمهورية التشيك في ارتفاع مستوى مياه نهري ألبه.

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وأفادت وكالة الأنباء التشيكية (سي.تي.كيه) بأن السلطات أصدرت تحذيراً من المستوى الثالث من الفيضانات لنحو 20 نهراً ومجرى. وشهدت قرية ميكولوفس القريبة من الحدود البولندية فيضانات في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، بحسب ما أظهرته لقطات مصورة نشرها التلفزيون التشيكي على منصة إكس.

وفي مدينة تشيسكي بوديوفيتش، جنوبي التشيك، يعمل رجال الإطفاء على إقامة حواجز الفيضانات على طول نهري مالسا وفلتافا منذ مساء أمس الجمعة.

ومن المتوقع زيادة ارتفاع مستويات المياه في التشيك خلال مطلع الأسبوع، بحسب خبراء الأرصاد الجوية. وشهدت بعض المناطق هطول ما بين 50 إلى 110 لتر من الأمطار لكل متر مربع منذ الجمعة. وعبر الحدود في جنوب غرب بولندا، فاض نهر بيالا جلوشولاسكا على جانبيه في منطقة أوبول. وتحتم إجلاء نحو 400 شخص من سكان قرية جلوشولازي، بالقرب من ميكولوفيس في جمهورية التشيك.

المصدر: وكالات
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