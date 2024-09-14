المجلس الدستوري: فوز الرئيس الجزائري بولاية جديدة رسميا

أعلن رئيس المحكمة الدستورية الجزائرية عمر بلحاج، اليوم السبت، فوز الرئيس عبد المجيد تبون بولاية ثانية بعد حصوله على 84,30% من الأصوات في انتخابات 7 سبتمبر الجاري.

وقال رئيس المحكمة، في إعلان قرأه وأذاعه التلفزيون الحكومي "نعلن السيد تبون عبد المجيد رئيسا للجمهورية لعهدة ثانية ويباشر مهامه فور أداء اليمين".

وأوضح رئيس المحكمة أن الرئيس تبون حصل على نحو 8 ملايين صوت من أصل 11,2 مليون ناخب أي ما يعادل نسبة 84,30 بالمئة.

وتعتبر قرارات المحكمة الدستورية في الجزائر "غير قابلة للطعن".

كانت النتائج الأولية، التي سبق أن أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أشارت إلى فوز تبون بنسبة 94,6% من الأصوات.

كان تبون فاز بولايته الأولى في انتخابات ديسمبر 2019.