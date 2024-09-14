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تركيا تعتقل داعشيا خطط لهجوم على كنيسة

فيسكان سولتاماتوف
14 سبتمبر 2024 18:12

قالت وكالة المخابرات التركية، اليوم السبت، إن السلطات ألقت القبض على متشدد من تنظيم داعش الإرهابي يعتقد أنه ضالع في التخطيط لهجوم على كنيسة "سانتا ماريا" الإيطالية في إسطنبول هذا العام.
وأضافت أن المشتبه به، ويدعى فيسكان سولتاماتوف، يُعتقد أنه الشخصية الرئيسية وراء الهجوم الذي وقع في 28 يناير 2024، مشيرة إلى إلقاء القبض عليه في عملية مشتركة مع الشرطة في إسطنبول.
وقالت الوكالة إنها تعتقد أيضا بأن سولتاماتوف هو الذي وفر السلاح المستخدم في الهجوم.
وقُتل رجل تركي على يد اثنين من مسلحي تنظيم داعش المتشدد داخل كنيسة "سانتا ماريا" الكاثوليكية الإيطالية في إسطنبول في يناير.
وألقت تركيا القبض على 48 شخصا في أبريل الماضي يعتقد أنهم على صلة بالهجوم. 

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المصدر: آ ف ب
هجوم إرهابي
كنيسة
إسطنبول
الإرهاب
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