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الرئيس السوري يكلّف وزيرا سابقا بتشكيل حكومة جديدة

رئيس الوزراء السوري المكلف محمد غازي الجلالي
14 سبتمبر 2024 19:07

كلّف الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم السبت، وزير الاتصالات السابق محمد غازي الجلالي تشكيل الحكومة الجديدة في البلاد بعد أسابيع على انتخابات مجلس الشعب، وفق ما أعلنت الرئاسة السورية.
وشغل الجلالي منصب معاون وزير الاتصالات بين عامي 2008 و2014 ثم عُيّن وزيراً للاتصالات حينذاك حتى عام 2016.
وفي يوليو الماضي، فاز حزب البعث الحاكم مجدداً بغالبية مقاعد مجلس الشعب.
وبحسب الدستور، تصبح الحكومة، منذ تأدية نواب مجلس الشعب اليمين الدستورية، حكومة تصريف أعمال.
والجلالي من مواليد العاصمة السورية دمشق 1969 وحاصل على إجازة في الهندسة المدنية من جامعة دمشق، ودكتوراه في الاقتصاد الهندسي من جامعة عين شمس القاهرة المصرية.
تسلّم الجلالي مناصب عدة خلال السنوات الماضية في القطاعين العام والخاص، منها رئاسته الجامعة السورية الخاصة في دمشق منذ عام 2023، ورئاسة مجلس أمناء صناع الجودة العرب منذ عام 2019.

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