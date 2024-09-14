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قتلى وعشرات المصابين بتصادم قطارين في مصر

تصادم قطارين في مصر
14 سبتمبر 2024 20:43

قضى ثلاثة أشخاص بينهم طفلان، السبت، في حادث تصادم قطارين في شمال مصر، وفق ما أفادت وزارة الصحة وصحيفة حكومية. 
وأعلنت الوزارة، في بيان نشرته على منصة "فيسبوك"، إصابة 49 شخصا في الحادث الذي وقع في مدينة الزقازيق (80 كيلومترا شمال القاهرة)، موضحة أن 44 منهم "مرشحون لمغادرة المستشفيات خلال الساعات القليلة القادمة". 
وذكرت الوزارة أن المصابين "تم نقلهم إلى مستشفيات جامعة الزقازيق، والأحرار، وأحد المستشفيات الخاصة بمحافظة الشرقية، بناء على طلب المصابين".
وأوضحت الوزارة أن الحالة الصحية لـ44 مصابا "مستقرة" بينما "خمسة من المصابين حالتهم غير مستقرة وجاري المتابعة".
وصرحت أسماء عبد العظيم المتحدثة باسم محافظة الشرقية، حيث تقع مدينة الزقازيق، أن الإصابات تتنوع بين كسور وكدمات وسحجات.
وبحسب موقع صحيفة "الأهرام" الحكومية، يوجد من بين القتلى الثلاثة طفلان.
في وقت سابق السبت، أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تصادم قطاري ركاب عند مدينة الزقازيق أحدهما كان متجها من الزقازيق إلى الإسماعيلية فيما كان الآخر في طريقه من المنصورة إلى الزقازيق.
تُستخدم القطارات على نطاق واسع في مصر التي يناهز عدد سكانها 105 ملايين نسمة. 

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المصدر: رويترز
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مصر
تصادم قطارين
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