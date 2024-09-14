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ماليزيا تعتقل عصابة لتهريب المخدرات

خاو كوك تشين، مدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات الاتحادية (يمين) يعلن تفكيك العصابة
14 سبتمبر 2024 22:29

كشفت السلطات الماليزية عن تفكيك عصابة لتهريب المخدرات بعد ضبط مخدرات بقيمة 5,88 مليون رينجيت ماليزي، وذلك عقب اعتقال ثلاثة رجال.
كانت العصابة تتلقى المخدرات وتقدمها إلى المشترين داخل وادي كيلانج، وفقا لصحيفة "نيوستريتس تايمز" الماليزية.
وقال خاو كوك تشين، مدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات الاتحادية، إنه بناء على المعلومات الاستخباراتية التي جمعت، شنت الشرطة عمليتي مداهمة في العاصمة كوالالمبور يوم الأربعاء الماضي. وأضاف: "بدأنا بمداهمة موقف سيارات في أحد الأبراج السكنية واعتقلنا رجلا عمره 30 عاما، حيث ضبط بحوزته 182,9 جرام من مخدر الميثامفيتامين في حقيبته"
وتابع تشين "ثم قاد المشتبه به الشرطة إلى وحدة سكنية أخرى حيث اعتقل مشتبه به آخر (33 عاما) وضبطت الشرطة 111,23 كيلوجراما من الميثامفيتامين، و29,06 كيلوجراما من الحشيش، و7,51 كيلوجراما من الحبوب الهلوسة، و6,07 كيلوجرام من الميثيلين ديوكسي ميثامفيتامين على شكل بللورى".
وأوضح أنه، في نفس اليوم، شنت الشرطة أيضا مداهمة متابعة واعتقلت رجلا ثالثا 30 عاما في مطعم.
وذكر مدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات الاتحادية "أظهرت الفحوص، التي أجريناها، أن قيمة المخدرات المضبوطة تبلغ 5,88 مليون رينجيت ماليزي، ويمكن أن تكفي لتلبية احتياجات 660 ألفا و500 متعاط للمخدرات".

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