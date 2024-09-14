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قتلى في قصف على مناطق أوكرانية

آثار قصف في منطقة زابوريجيا
14 سبتمبر 2024 23:47

قال مسؤولون أوكرانيون إن خمسة أشخاص على الأقل قتلوا في ثلاث هجمات على جنوب وشرق وجنوب شرق أوكرانيا اليوم السبت.
وقال إيفان فيدوروف حاكم منطقة زابوريجيا الأوكرانية إن قذائف سقطت على منشأة زراعية في بلدة "هوليابولي" مما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص.
وأضاف فيدوروف، في منشور على تطبيق "تلغرام"، أن "كل القتلى من موظفي المنشأة".
وقال أوليكساندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون إن شخصا آخر قُتل في قصف على المنطقة الواقعة في جنوب أوكرانيا. وكتب بروكودين، على "تلغرام"، أن "رجلا، يبلغ من العمر 60 عاما، أصيب بجروح خطيرة بعد ظهر اليوم تُوفي في المستشفى".
من جهة أخرى، قال أوليه سينيهوبوف حاكم منطقة خاركيف، على "تلغرام"، إن بلدة "بيسكي رادكيفسكي" تعرضت لقصف باستخدام الصواريخ.
وأضاف أنه جرى انتشال جثة امرأة تبلغ من العمر 72 عاما من بين الأنقاض، بالإضافة إلى نقل رجل وامرأة إلى المستشفى لتلقي العلاجات.

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المصدر: رويترز
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