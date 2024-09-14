الأمين العام للأمم المتحدة يعين مبعوثة خاصة للمياه

نيويورك (الاتحاد)

عيَّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، الإندونيسية «ريتنو ال بي مارسودي» مبعوثة خاصة له حول المياه. ويهدف هذا التعيين إلى تحفيز الشراكات والجهود المنسقة لدفع جدول أعمال المياه، بما في ذلك متابعة نتائج مؤتمر الأمم المتحدة للمياه الذي عقد عام 2023.

وقال بيان صادر عن المنظمة الدولية إن «المبعوثة الخاصة ستستفيد من هذه النتائج في الفترة التي تسبق فعاليات المياه العالمية المختلفة، خاصة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2026». وأضاف البيان أن مارسودي ستدعم الجهود المبذولة لضمان مستقبل آمن للمياه للجميع من خلال الدعوة إلى تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والاجتماعي الثقافي على جميع المستويات. كما ستستهدف أيضاً تعزيز التعاون الدولي والتآزر بين مختلف الفعاليات الدولية الخاصة بالمياه لدعم تحقيق جميع الأهداف المتعلقة بالمياه، مثل هدف التنمية المستدامة، من أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.

ومارسودي، التي ستتولى منصب المبعوثة الخاصة للمياه في أول نوفمبر، تتولى منصب وزيرة الشؤون الخارجية في إندونيسيا منذ عام 2014 وحتى أكتوبر 2024.