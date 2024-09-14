ساليفان: بايدن يريد جعل أوكرانيا في "أفضل وضع للانتصار"

أكد جايك ساليفان مستشار الأمن القومي الأميركي، السبت، أن الرئيس جو بايدن سيستخدم الأشهر المتبقية له في منصبه لتعزيز قوة أوكرانيا وجعلها في أفضل وضع ممكن لتحقيق النصر.

وانسحب بايدن من الانتخابات الأميركية التي قد تفضي إلى عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض، مع ما يستتبع ذلك من احتمال خفض الدعم لكييف.

يثير هذا الاحتمال مخاوف في أوكرانيا التي تعتمد أساسا على الولايات المتحدة للحصول على الدعم.

وقال مستشار القومي الأميركي إن بايدن "مصمم على استخدام الأشهر الأربعة (حتى تسليم المنصب) لجعل أوكرانيا في أفضل وضع ممكن للانتصار".

وأضاف ساليفان "قال الرئيس زيلينسكي إن هذه الحرب يجب في نهاية المطاف أن تنتهي من خلال المفاوضات، ونحن نريدهم أن يكونوا أقوياء في تلك المفاوضات"، لافتا إلى أن أوكرانيا هي من ستقرر متى تدخل في مفاوضات مع روسيا.

جاءت تصريحات ساليفان أثناء مشاركته عبر الفيديو في مؤتمر نظمته "مؤسسة فيكتور بينتشوك".

وسيلتقي بايدن نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نهاية سبتمبر الجاري، بحسب المسؤول الأميركي.

وسيناقش الزعيمان أفضل السبل لتعزيز الدعم لأوكرانيا التي تواجه تقدما روسيا في شرق البلاد.

وقال جايك ساليفان "اتخذت أوكرانيا خطوات جريئة وحاسمة. لكن المنطقة المحيطة ببوكروفسك تثير قلقا خاصا"، في إشارة إلى المدينة التي تمثل مركزا لوجستيا صارت قوات موسكو على بعد عشرة كيلومترات منه.

رغم الهجوم المفاجئ الذي شنته كييف عبر الحدود في السادس من أغسطس في منطقة كورسك الروسية، تواصل موسكو تحقيق مكاسب ميدانية في منطقة دونيتسك (شرق).

وأكد مستشار الأمن القومي الأميركي أن بلاده تولي اهتماما خاصا للوضع في الشرق، وللمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا من الهجمات.

من أجل صد الهجمات المتجددة في الشرق، دعت أوكرانيا إلى تسليم المساعدات العسكرية الغربية على الفور.

وكثيرا ما انتقدت كييف التأخيرات التي تعيق نقل الأسلحة الغربية.

وقال ساليفان في هذا الصدد إن "المسألة لا تتعلق بالإرادة السياسية، إنما بالتغلب على تلك المسائل اللوجستية الصعبة والمعقدة".

لكنه أضاف "بالنظر لما تواجهه أوكرانيا، يتعين أن نبذل المزيد من الجهود، ويجب أن نقوم بذلك بشكل أفضل".