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الإمارات.. وسيط حقيقي لتحقيق السلام

أسرى أوكرانيون بعد عملية تبادل في مكان غير معروف في أوكرانيا (رويترز)
15 سبتمبر 2024 01:28

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

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أشاد خبراء بالدور الإماراتي الفعال في تحقيق السلام بين روسيا وأوكرانيا من خلال إتمام صفقة تبادل جديدة للأسرى بين البلدين رغم التوترات السياسية والتصعيد العسكري الواضح خلال الشهور الأخيرة، لتصبح الدولة بمثابة نقطة السلام التي يعتمد عليها العالم في حل المشكلة العالقة للعام الثالث على التوالي.
في تعليق على الوساطة الإماراتية، أكد الخبير السياسي الأوكراني، فاديم ألكسندر، أن الإمارات أثبتت في ثماني مناسبات متتالية أنها طرف مستقل يدعم المفاوضات الإنسانية بشأن تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، مشيداً بالدور النشط للإمارات في تعزيز السلام الإقليمي والدولي، مشيراً إلى أن هناك حاجة ماسة لتعاون المجتمع الدولي مع الإمارات كوسيط حقيقي لتحقيق السلام.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي الروسي أندري أونتكوف أن الإمارات تلعب دوراً دبلوماسياً بارزاً، وتعد الوسيط الأكثر نجاحاً بين روسيا وأوكرانيا على المستوى العالمي. وأضاف أن الإمارات نجحت في إبرام صفقة تبادل جديدة، رغم التصعيد الكبير بين الدولتين؛ مما يعكس نجاحاً دبلوماسياً هائلاً.
وأشار المحلل السياسي عمرو الديب إلى أن الإمارات أثبتت قدرتها على تحقيق تقدم في الأزمات الدولية بفضل عدم تورطها في النزاعات المسلحة، مما يجعلها وسيطاً موثوقاً وقادراً على دفع المفاوضات نحو حلول دبلوماسية فعالة، مؤكداً أن نجاح الوساطة الإماراتية يمنح أملاً كبيراً في إمكانية حل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا على المستوى السياسي.
وأشاد الديب بدور الإمارات في فض النزاعات الإقليمية والدولية، مؤكداً أنها تُعد نموذجاً للسلام والتزاماً راسخاً بتعزيز الاستقرار، مما يعزز مكانتها وسيطاً فعّالاً وقادراً على تحقيق تقدم ملموس في النزاعات الدولية.

الإمارات
أوكرانيا
روسيا
تبادل الأسرى
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