الأحد 15 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بدء عملية قَطْر الناقلة «سونيون» قبالة اليمن

الناقلة «سونيون» وقد تصاعد منها الدخان بعد استهدافها من قبل «الحوثيين» قبالة ساحل الحديدة (أ ف ب)
15 سبتمبر 2024 01:28

أثينا (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
«أسبيدس»: محاولة إنقاذ للناقلة «سونيون» في البحر الأحمر خلال أيام
اليمن يؤكد التزامه بدعم كافة جهود إنهاء الصراع

بدأت، أمس، عملية قَطْر ناقلة نفط هاجمها «الحوثيون» في أغسطس الماضي، وشكلت تهديداً بيئياً، وفق ما أفاد مصدر في وزارة الدفاع اليونانية وكالة «فرانس برس».  وقال المصدر إن ناقلة النفط «سونيون» التي ترفع علم اليونان وأخليت من طاقمها بعد استهدافها، يتم قطرها شمالا تحت حراسة عسكرية. وكانت السفينة تعرضت لهجومٍ الشهرَ الماضي من «الحوثيين» قبالة سواحل الحُديدة وهي تحمل 150 ألف طن من النفط الخام.
وأفاد المصدر وكالةَ «فرانس برس» بأن زورق القَطر «إييون بيلاغوس» بدأ بقطر الناقلة تدريجياً باتجاه الشمال، مضيفاً أن رادارات السفن أُطفئت لأسباب أمنية.
وكانت مهمة «أسبيدس» الأوروبية المنتشرة في المنطقة قد أعلنت في وقت سابق أن قطر «سونيون» ضروري لتفادي كارثة بيئية محتملة في المنطقة.
وأضافت: «لتحقيق ذلك، تعمل العديد من الجهات الحكومية والخاصة معاً».
 وتعرضت «سونيون» لقصف صاروخي قبالةَ ساحل الحديدة في 21 أغسطس الماضي، ما شكّل تهديداً بتسرّب نفطي يقدر بأربعة أضعاف التسرب من الناقلة «إكسون فالديز» في عام 1989 قبالة سواحل ألاسكا الأميركية. وتم إجلاء طاقم السفينة «سونيون»، وهم 23 فيليبينياً وروسيان، في اليوم التالي لاستهدافها، وذلك بواسطة فرقاطة فرنسية كانت تعمل ضمن المهمة الأوروبية (أسبيدس).
وتشكلت القوة البحرية الأوروبية في فبراير من العام الجاري لحماية السفن التجارية في البحر الأحمر من هجمات «الحوثيين»، الذين بدؤوا منذ نوفمبر الماضي يستهدفون الملاحة البحرية التجارية العالمية في كل من البحر الأحمر وخليج عدن.
ومنذ ذلك الوقت تسببت هجمات «الحوثيين» في مقتل ما لا يقل عن أربعة بحارة وغرق سفينتين.

اليمن
الحوثيون
ناقلة نفط
النفط
الحديدة
آخر الأخبار
رئيس الوزراء الأردني المكلّف جعفر حسان
الأخبار العالمية
من هو رئيس الوزراء الأردني المكلّف؟
اليوم 16:56
«الفجيرة للفنون القتالية» بطل كأس الجودو للشباب والناشئين
الرياضة
«الفجيرة للفنون القتالية» بطل كأس الجودو للشباب والناشئين
اليوم 18:30
منتخب السيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»
الرياضة
منتخب السيدات يفوز على ناميبيا في «أولمبياد الشطرنج»
اليوم 18:24
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
علوم الدار
جواهر القاسمي تطلق مشروع  "العيادة الطبية المتنقلة للقلب الكبير" في زنجبار لتقديم الخدمات لـ20 ألف مريض سنوياً
اليوم 18:14
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
الرياضة
الأهلي المصري يحذر الجميع مبكراً في «أبطال أفريقيا»
اليوم 18:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©