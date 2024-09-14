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الجيش الإسرائيلي يصدر أوامر بإخلاء مناطق شمالي غزة

تصاعد أعمدة الدخان جراء القصف الإسرائيلي على غزة (أرشيفية)
15 سبتمبر 2024 01:28

غزة (الاتحاد)

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أصدر الجيش الإسرائيلي، أمس، أوامر إخلاء قسري جديدة للفلسطينيين بمناطق واسعة بشمالي القطاع، استعداداً لمهاجمة المنطقة، حسبما أفاد متحدث الجيش الإسرائيلي للإعلام.
وقال: «إلى كل الموجودين في أحياء المنشية، الشيخ زايد، ومشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، إخلاء مناطق سكنهم»، لافتاً إلى أن المنطقة المحددة تعتبر منطقة قتال خطيرة.
وجاءت أوامر الإخلاء الجديدة، بزعم إطلاق فصائل فلسطينية مسلحة قذائف صاروخية ضد إسرائيل. وفي وقت سابق أمس، قال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن صاروخين أُطلقا من شمالي غزة سقط أحدهما في البحر، فيما تم اعتراض الآخر قرب عسقلان جنوب البلاد، دون وقوع إصابات.
بدورها، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مخاطر إخلاء شمال قطاع غزة، معتبرة ذلك مقدمة للبدء بضم القطاع وأجزاء أساسية منه تمهيداً للاستعمار فيه، ما يهدد بشكل جدي بتهجير الفلسطينيين بعد حشرهم في منطقة ضيقة، خاصة أن جرائم القصف الوحشي للمدنيين باتت تصب بوضوح في هذا الهدف الاستعماري التوسعي، عبر محاولة تكريس تقسيم القطاع إلى ثلاثة أجزاء معزولة بعضها عن بعض، حسبما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

الجيش الإسرائيلي
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إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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