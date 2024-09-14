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«الصحة العالمية»: اكتمال تطعيم أطفال غزة بالجرعة الأولى ضد شلل الأطفال

طفلة فلسطينية خلال حملة التطعيم ضد شلل الأطفال وسط قطاع غزة (رويترز)
15 سبتمبر 2024 01:28

جنيف (وكالات)

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أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، انتهاء الجولة الأولى من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في قطاع غزة بنجاح. وقال جيبريسوس في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»: «تلقى أكثر من 560 ألف طفل دون سن 10 سنوات جرعة أولى من اللقاح». وأردف قائلاً: «هذا نجاح هائل وسط واقع يومي مأساوي للحياة في جميع أنحاء قطاع غزة». يشار إلى أن المنظمة والجماعات الشريكة لها، تفاوضت على وقف مؤقت لإطلاق النار مع إسرائيل وحركة حماس لتمكين الأسر من إحضار أطفالها إلى مراكز التطعيم، وكذلك تمكين فرق التطعيم المتنقلة للوصول إلى الأسر. وقال ممثل منظمة الصحة العالمية ريتشارد بيبركورن «إن الهدنة الإنسانية لمدة تسع ساعات كل يوم ضمنت سلامة المجتمعات والعاملين في المجال الصحي، ومكنت من بذل جهود التطعيم». وتابع «في المناطق التي شهدت الهدنة الإنسانية، لم تقدم الحملة اللقاحات فقط، ولكن أيضاً لحظات من الهدوء». 
ولم تقع حوادث كبيرة خلال الحملة التي استمرت أقل من أسبوعين بقليل، وسيحتاج الأطفال إلى جرعة ثانية من اللقاح الفموي في غضون 4 أسابيع لحمايتهم من العدوى. 
وأضاف بيبركورن «بينما نستعد للجولة الثانية خلال أربعة أسابيع، نأمل أن تستمر هذه الهدن لأن هذه الحملة أظهرت بوضوح للعالم ما هو ممكن إذا تم منح السلام فرصة». من جانبها، رحبت جين جوف، ممثلة منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» في فلسطين، بالتقدم الذي تحقق في الجولة الأولى من التطعيم، لكنها أضافت أن «المهمة لم تكتمل بعد». وقالت «نحن مستعدون لإنهاء المهمة وندعو كل المعنيين إلى ضمان قدرتنا على ذلك في الجولة الثانية بعد أربعة أسابيع، من أجل الأطفال في كل مكان». وتأتي الحملة بعد اكتشاف ثلاث حالات إصابة بشلل الأطفال في غزة في يوليو الماضي، وهي أول حالات تسجل في القطاع منذ 25 عاماً.

شلل الأطفال
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