الإعصار "بيبنكا" يتحرك مبتعداً عن جزر في اليابان

تحرك الإعصار بيبنكا مبتعدا عن منطقة الجزر الجنوبية الغربية لليابان، وخاصة جزيرة "أمامي"، في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد واتجه نحو الشمال الغربي عبر بحر الصين الشرقي. وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أنه بحلول الساعة 6 صباحا (2100 السبت بتوقيت جرنتش)، كان الإعصار، الذي يعد الإعصار الثالث عشر هذا العام، يقع على بعد حوالي 230 كيلومترا غرب شمال غرب مدينة أمامي وكان يتحرك نحو الشمال الغربي بسرعة تصل إلى حوالي 25 كيلومترا في الساعة، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.

ومن المتوقع أن يضعف الإعصار ويتحول إلى عاصفة استوائية يوم غد الإثنين أو بعد ذلك.