الإثنين 16 سبتمبر 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روسيا تنفّذ أكبر مناورات عسكرية منذ الحقبة السوفييتية

صورة من مناورات "أوشن-24" الروسية
15 سبتمبر 2024 16:28

نقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن مجموعتين من القاذفات الاستراتيجية أجرت طلعات تدريبية فوق المياه المحايدة لبحر "تشوكشي" وبحر شرق سيبيريا، اليوم الأحد، في إطار "مناورات أوشن-24".
وبحسب الوكالة، تضمنت مهمة كل مجموعة محاكاة ضربات جوية باستخدام صواريخ كروز تطلق من الجو ضد "منشآت حيوية يفترض أنها معادية".

أخبار ذات صلة
خبراء: روسيا تعوض خسائر «كورسك» والحل الدبلوماسي لا يزال محتملاً
وفد إماراتي يشارك في المنتدى الإعلامي لـ«بريكس» في موسكو
  • قاذفة استرايجية روسية
    قاذفة استرايجية روسية

و"مناورات أوشن-2024" هي الأكبر منذ الحقبة السوفييتية وستستمر حتى 16 سبتمبر الجاري عبر منطقة شاسعة تشمل أجزاء من المحيط الهادي والمحيط المتجمد الشمالي والبحر المتوسط ​​وبحر البلطيق وبحر قزوين.

المصدر: رويترز
مناورات عسكرية
روسيا
قاذفات استراتيجية
آخر الأخبار
"طاقة" تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
اقتصاد
"طاقة" تعلن تشكيل شركة موحدة لتوزيع الكهرباء والمياه وتطلق هوية مؤسسية جديدة
اليوم 09:57
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
علوم الدار
انطلاق أعمال منتدى هيلي السنوي الأول في أبوظبي
اليوم 09:53
أسعار النفط
اقتصاد
النفط يرتفع مدعوماً بتوقعات خفض الفائدة
اليوم 09:27
"المركزي"
اقتصاد
"المركزي": مناقصة للأذونات النقدية اليوم
اليوم 09:24
زلزال
الأخبار العالمية
زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب كولومبيا البريطانية في كندا
اليوم 09:18
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©