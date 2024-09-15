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ملك الأردن يكلّف مدير مكتبه تشكيل حكومة جديدة

رئيس الوزراء الأردني المكلّف جعفر حسان (يسار الصورة) ورئيس الحكومة المستقيل بشر الخصاونة (أرشيفية)
15 سبتمبر 2024 16:38

كلف ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق جعفر حسان تشكيل الحكومة الجديدة خلفا لحكومة بشر الخصاونة التي قدمت استقالتها، على ما أفاد الديوان الملكي الأردني.
وقال بيان الديوان إن "الملك عبد الله كلف، الأحد، الدكتور جعفر حسان بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة التي قبل جلالته استقالتها".
أورد بيان ثان أن "الملك عبدالله قبل، الأحد، استقالة حكومة الدكتور بشر الخصاونة" وكلفها "الاستمرار بتصريف الأعمال، وذلك لحين تشكيل الحكومة الجديدة ومباشرة أعمالها".
كانت قناة "المملكة" التلفزيونية الرسمية أشارت، في وقت سابق، إلى أن "حكومة رئيس الوزراء بشر الخصاونة قدمت، الأحد، استقالتها بعد إنجاز استحقاق انتخابات مجلس النواب العشرين".
جرت العادة، بعد كل انتخابات برلمانية تجري كل أربع سنوات، أن تقدم الحكومة استقالتها لملك الأردن الذي يكلف رئيس وزراء جديدا تشكيل حكومة جديدة.
شُكلت حكومة الدبلوماسي والقانوني بشر الخصاونة، البالغ 55 عاما، في 12 أكتوبر 2020.
وتستضيف المملكة الهاشمية 1,3 مليون لاجئ سوري، وتؤكد أن تكاليف ذلك فاقت عشرة مليارات دولار أميركي.

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المصدر: وكالات
جعفر حسان
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