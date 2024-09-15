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من هو رئيس الوزراء الأردني المكلّف؟

رئيس الوزراء الأردني المكلّف جعفر حسان
15 سبتمبر 2024 16:56

عيّن ملك الأردن عبدالله الثاني، اليوم الأحد، مدير مكتبه ووزير التخطيط الأسبق جعفر حسان، رئيسا للوزراء وكلّفه تشكيل الحكومة الجديدة.
يحمل حسان درجة الدكتوراه في العلوم السياسية والاقتصاد الدولي من جامعة جنيف.
وهو حاصل على شهادة ماجستير في الإدارة العامة من جامعة "هارفرد" الأميركية العريقة وماجستير في العلاقات الدولية من جامعة بوسطن في الولايات المتحدة وبكالوريوس في العلاقات الدولية من الجامعة الأميركية في العاصمة الفرنسية باريس.
يشغل حسان حاليا منصب مدير مكتب الملك الذي عين فيه للمرة الثانية في 2021.
وسبق أن شعل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2009 إلى 2013، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني بين 2014 إلى 2018  ونائب رئيس الوزراء وزير دولة للشؤون الاقتصادية في عام 2018.
قبل ذلك، كان حسان قائما بالأعمال ونائبا للسفير الأردني في واشنطن (2001-2006). كما عمل ملحقا في وزارة الخارجية الأردنية في تسعينات القرن الماضي.
جاء في سيرته الذاتية على موقع "ويكيبيديا" الإلكتروني أنه مؤلف كتاب: "الاقتصاد السياسي الأردني - بناء في رحم الأزمات".
حسان، البالغ 56 عاما، متزوج وأب لثلاثة أولاد.

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المصدر: وكالات
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تشكيل حكومة جديدة
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