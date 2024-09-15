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قتيل في قصف على مدينة في شرق أوكرانيا

آثار قصف على مدينة "بوكروفسك" في أوكرانيا (أرشيفية)
15 سبتمبر 2024 19:05

أسفرت ضربة جوية، اليوم الأحد، على مدينة بوكروفسك، وهي مركز لوجستي مهم في شرق أوكرانيا تقترب منها القوات الروسية، عن مقتل شخص على الأقل، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.
وذكرت بلدية بوكروفسك، على تطبيق تلغرام"، أنه "في الساعة 09,15، تم استهداف مبنى بالقرب من محطة وقود بقصف مدفعي".
وطالت ضربة أخرى، قرابة الساعة 11,00، غرب المدينة، ما أدى إلى مقتل شخص، بحسب المصدر.
وأصبح الجيش الروسي على بعد أقل من عشرة كيلومترات من بوكروفسك حاليا، بحسب مراقبين عسكريين.
وانقطعت المياه والغاز عن هذه المدينة جراء المعارك، حسبما أفادت، الخميس، البلدية. وتم توزيع مياه الشرب.
هذا الأسبوع، أكدت السلطات المحلية ووسائل إعلام أوكرانية أن الضربات ألحقت أضرارا بجسرين في بوكروفسك.
ومع اقتراب القوات الروسية، تعمد السلطات إلى إجلاء آلاف السكان منذ منتصف أغسطس الماضي، داعية من تبقى منهم إلى المغادرة.
ومطلع سبتمبر، قال فاديم فيلاشكين حاكم المنطقة إن 26 ألف شخص، بينهم أكثر من ألف طفل، ما زالوا في بوكروفسك.
وسيطرت موسكو على مدن أخرى في شرق أوكرانيا، مثل باخموت أو ماريوبول.
والجمعة، أقر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من جديد بأن جيشه يواجه "صعوبة بالغة" في منطقة دونيتسك.

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المصدر: وكالات
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