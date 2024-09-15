زيلينسكي يعترف بخسائر بشرية في جبهات القتال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن القوات الأوكرانية تعاني من خسائر كبيرة نظرا للبطء الشديد في وصول الأسلحة الغربية المطلوبة لتجهيز القوات المسلحة على نحو ملائم.

وتتقدم روسيا في شرق أوكرانيا بما في ذلك حول مدينة بوكروفسك. وقد تفسح سيطرة موسكو على مركز النقل المهم هذا المجال أمام فتح خطوط هجوم جديدة.

وأوضج زيلينسكي، في مقابلة مع شبكة (سي.إن.إن) التلفزيونية الأميركية بثت اليوم الأحد، أن الوضع في الشرق "صعب للغاية"، مضيفا أن نصف ألوية أوكرانيا هناك غير مجهزة.

وأضاف، متحدثا باللغة الإنجليزية "لذا، فأنت تخسر الكثير من الناس. تخسر الناس لأنهم ليسوا في مركبات مسلحة... ليس لديهم مدفعية، ليس لديهم قذائف مدفعية".

وقالت شبكة (سي.إن.إن) إن المقابلة أجريت يوم الجمعة.

وأوضح الرئيس الأوكراني أن حزم مساعدات الأسلحة، التي وعدت بها الولايات المتحدة والدول الأوروبية، تصل ببطء شديد، مضيفا "نحتاج لتجهيز 14 لواء. حتى الآن...لم نجهز بهذه الحزم حتى أربعة (ألوية)".