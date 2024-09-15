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زيلينسكي يطلب من الغرب السماح بـ"تدمير" قواعد عسكرية روسية

جنود أوكرانيون يطلقون قذائف في منطقة خيرسون
15 سبتمبر 2024 22:27

طلب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مجددا من حلفائه الغربيين، اليوم الأحد، السماح لكييف بضرب أهداف عسكرية في عمق روسيا، لا سيما قواعد جوية بعد هجوم جديد على خاركيف.
وشدد زيلينسكي، في خطابه اليومي "ننتظر القرارات المناسبة القادمة بالدرجة الأولى من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا".
بعد ظهر اليوم، أصاب صاروخ موجه مبنى في خاركيف (شمال شرق)، وهي مدينة أوكرانية كبرى تتعرض بانتظام لهذا النوع من الهجمات.
وقال رئيس إدارة المنطقة أوليغ سينيغوبوف، على تطبيق تلغرام "ارتفع عدد المصابين إلى 41 شخصا"، مضيفا أن امرأة وصبيا يبلغ 12 عاما في حالة حرجة.
وقال زيلينسكي إن القصف شمل أيضا منطقتي سومي ودونيتسك بصواريخ الأحد.
لمنع هذه الهجمات، تطلب كييف من حلفائها الغربيين، المترددين خوفا من التصعيد، السماح لها بضرب أهداف عسكرية في عمق الأراضي الروسية.
في وقت سابق اليوم، قتل شخص على الأقل في قصف على مدينة بوكروفسك، وفق ما ذكرت السلطات المحلية.
وأصبح الجيش الروسي المتفوق في العديد والعتاد على بعد أقل من عشرة كيلومترات من بوكروفسك التي تشكل مركزا لوجستيا مهما، بحسب مراقبين عسكريين.

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المصدر: آ ف ب
فولوديمير زيلينسكي
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