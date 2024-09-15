إطلاق نار قرب مكان وجود ترامب

أفاد بيان للحملة الانتخابية لمرشح الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، اليوم الأحد، بأن الرئيس السابق بخير بعد إطلاق نار بالقرب من مكان وجوده.

وقال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية، في بيان، إن "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه. ولا توجد تفاصيل أخرى في هذا الوقت".

ونقل ابن ترامب، دونالد ترامب جونيور، عن سلطات إنفاذ القانون قولها إنها عثرت على بندقية آلية من طراز "إيه-كيه47" وإنه جرى احتجاز مشتبه به.

وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، أن المرشح الرئاسي الجمهوري بخير بعد تبادل شخصين إطلاق النار خارج نادي الجولف الذي يملكه في ولاية فلوريدا.

وأصيب ترامب في أذنه خلال محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا يوم 13 يوليو الماضي، قبل أشهر فقط من انتخابات الخامس من نوفمبر التي من المرجح أن تشهد منافسة شديدة بين ترامب وكاملا هاريس نائبة الرئيس.

كان ذلك هذا أول إطلاق نار على رئيس أميركي أو مرشح رئاسي من حزب رئيسي منذ أكثر من أربعة عقود، ويمثل ثغرة أمنية صارخة أجبرت كيمبرلي شيتل على الاستقالة من منصب مدير جهاز الخدمة السرية تحت ضغط من أعضاء الكونغرس من الحزبين.

وقال البيت الأبيض، في بيان، إن الرئيس جو بايدن ونائبته كاملا هاريس أُطلعا على الحادث وإنهما شعرا "بارتياح بعد معرفة أن ترامب بخير. وسيجري إطلاعهما على التطورات بانتظام".