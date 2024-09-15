فرار نحو 300 سجين في نيجيريا إثر فيضانات

قالت سلطة السجون في نيجيريا، اليوم الأحد، إن فيضانات مدمرة أسقطت جدران سجن في مدينة "مايدوجوري" بشمال شرق البلاد مطلع الأسبوع الماضي مما أدى إلى فرار 281 نزيلا.

وقال عمر أبو بكر المتحدث باسم قطاع السجون النيجيري، في بيان، إن السلطات ألقت القبض على سبعة من السجناء الهاربين في عمليات نفذتها الأجهزة الأمنية.

وأضاف "دمرت الفيضانات جدران مرافق إصلاحية، ومنها مركز الاحتجاز الأمني ​​الأوسط، فضلا عن مقر لإقامة الموظفين في المدينة".

وأشار إلى أن العمليات جارية للقبض على باقي السجناء.

ومايدوجوري هي عاصمة ولاية بورنو التي شهدت مطلع الأسبوع الماضي أسوأ فيضانات منذ عقود. بدأت الفيضانات عندما فاضت مياه أحد السدود بعد هطول أمطار غزيرة، مما أدى إلى تدمير حديقة حيوان حكومية وجرفت المياه تماسيح وثعابين إلى تجمعات سكنية.

وقالت وكالة الطوارئ في نيجيريا إن الفيضانات أودت بحياة ما لا يقل عن 30 شخصا وتأثر بها نحو مليون آخرين اضطر مئات الألوف منهم الآن للعيش في مخيمات للنازحين.