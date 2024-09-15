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8 قتلى أثناء محاولتهم عبور «المانش»

8 قتلى أثناء محاولتهم عبور «المانش»
16 سبتمبر 2024 01:10

أمبليتيوس (وكالات) 

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قضى ثمانية مهاجرين قبالة السواحل الفرنسية بعد غرق قاربهم المطاطي أثناء محاولتهم عبور المانش، ليل أمس الأول، ما يرفع عدد المهاجرين الذي قضوا خلال عبورهم القناة منذ بداية العام 2024 إلى 46 شخصاً.
وقال محافظ مقاطعة با-دو-كاليه (شمال) الفرنسية جاك بييان خلال مؤتمر صحفي: إنّ ضحايا حادث الغرق الأخير هم «رجال بالغون»، مضيفاً أنّ ستة ناجين نُقلوا إلى المستشفى بينهم رضيع يبلغ عشرة أشهر ويعاني انخفاض حرارة الجسم.
وأكد أنّ القارب كان يقل حوالى 60 راكباً، مضيفاً كان هناك شخص واحد فقط من بين كلّ ستة أشخاص مزوّد بسترة نجاة. وأوضح أنّ «القارب جنح» في منطقة صخرية وتحطم على الصخور بعد مغادرته نهراً ساحلياً. من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي لشبكة «بي بي سي»: «هذا مريع، هذه خسارة أخرى للأرواح».
ووقع هذا الحادث بعد أقل من أسبوعين من غرق قارب أسفر عن مصرع 12 شخصاً في الثالث من سبتمبر، في أسوأ حصيلة خلال هذه السنة. وبذلك، يرتفع عدد القتلى خلال محاولات عبور المانش إلى 46 شخصاً منذ بداية يناير، ما يجعل من العام 2024 الأكثر دموية منذ بداية ظاهرة عبور القوارب غير النظامية للقناة في العام 2018.

بحر المانش
فرنسا
المهاجرين
الهجرة
بريطانيا
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