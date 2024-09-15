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هاريس تعلّق على إطلاق النار قرب منافسها ترامب

كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة
16 سبتمبر 2024 00:18

علقت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي للرئاسة، الأحد، على إطلاق النار قرب مكان يوجد فيه منافسها الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات المقررة في نوفمبر المقبل.
ودانت هاريس العنف السياسي.
وقالت المرشحة الديمقراطية "أُطلعت على تقارير عن إطلاق أعيرة نارية بالقرب من الرئيس السابق ترامب وعقاراته في فلوريدا، وأنا سعيدة لأنه آمن".
وأضافت أنه "لا مكان للعنف في أميركا".
كان ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية قال في وقت سابق، في بيان، إن "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه".
ونقل ابن ترامب، دونالد ترامب جونيور، عن سلطات إنفاذ القانون قولها إنها عثرت على بندقية آلية من طراز "إيه-كيه47" وإنه جرى احتجاز مشتبه به.
وأوضحت صحيفة "نيويورك بوست"، نقلا عن مصادر في أجهزة إنفاذ القانون، أن المرشح الرئاسي الجمهوري بخير بعد تبادل شخصين إطلاق النار خارج نادي الجولف الذي يملكه في ولاية فلوريدا.
وأصيب ترامب في أذنه خلال محاولة اغتيال في ولاية بنسلفانيا يوم 13 يوليو الماضي، قبل أشهر فقط من انتخابات الخامس من نوفمبر التي من المرجح أن تشهد منافسة شديدة بينه وبين هاريس.

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المصدر: وكالات
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إطلاق نار
الانتخابات الرئاسية الأميركية
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