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ليبيا.. وفاة شخصين وإصابة 40 جراء أمطار سبها

فيضانات في ليبيا (أرشيفية)
16 سبتمبر 2024 01:10

حسن الورفلي (بنغازي)

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أعلنت بلدية مدينة سبها جنوبي ليبيا وفاة شخصين وإصابة 40 آخرين جراء سيول ناجمة عن هطول أمطار غزيرة بالمدينة، فجر أمس.
وقال رئيس بلدية سبها بلحاج علي: «الوضع كارثي جداً والبيوت غارقة في مياه السيول والصرف الصحي».
وأضاف: توفي رجل وامرأة، فيما أصيب 40 آخرون جراء الأمطار والسيول.
وفي وقت سابق أمس، قال المجلس البلدي في المدينة في بيان، إن «سبها وبعض المناطق المجاورة شهدت أمطاراً غزيرة أدت إلى تضرر بعض المنازل وغرق الشوارع، كما غمرت المياه صالة الركاب بمطار المدينة». وأضاف أن «منطقتي غدوة وأم الأرانب، جنوبي سبها، شهدتا جريان أودية وسيول جارفة أدت إلى إغلاق الطرق المؤدية إلى المدينة».
كما أشار إلى «تخصيص مدرسة في محلة الجديد كمقر لإيواء العائلات المتضررة إلى حين انتهاء الأمطار».

ليبيا
أمطار
فيضانات
سبها
السيول
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