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18 قتيلاً بتفجير إرهابي في الصومال

جنود صوماليون في مواقع حررت مؤخراً من سيطرة الإرهابيين (من المصدر)
16 سبتمبر 2024 01:11

مقديشو (الاتحاد)

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الجيش الصومالي يدمر قواعد تابعة لـ«الشباب»

قتل مالا يقل عن 18 شخصاً في هجوم بالقنابل في العاصمة الصومالية، مقديشو، حسبما أفادت الشرطة الصومالية. 
وقال ضابط الشرطة محمد طاهر: إن مقاتلي حركة «الشباب» الإرهابية فجروا قنبلتين في حي «كاهدا»، مضيفاً أن ما لا يقل عن 10 أشخاص آخرين أصيبوا. 
وكان مقاتلو الحركة قد أخفوا القنابل في شارع شهير، فيما كانت مجموعة من عناصر «الشباب» يلتقطون الصور هناك وقت الهجوم. 
وتخوض الحكومة الصومالية منذ سنوات حرباً ضد حركة «الشباب» التي تأسّست مطلع 2004، وتتبع تنظيم «القاعدة»، وتبنّت تفجيرات أودت بحياة مدنيين وعناصر من الجيش والشرطة.
وطُردت حركة «الشباب» من المدن الرئيسية بين عامي 2011 - 2012 إلا أنها لا تزال منتشرة في مناطق ريفية واسعة.

الصومال
تفجير إرهابي
مقديشو
الشرطة الصومالية
حركة الشباب الإرهابية
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