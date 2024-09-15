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ترامب يهاجم المغنية تيلور سويفت

تايلور سويفت
16 سبتمبر 2024 00:29

شن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة، هجوما على نجمة موسيقى البوب تيلور سويفت، معلنا "كراهيته" لها بعد أيام فقط من تأييدها لمنافسته الديمقراطية كاملا هاريس.
وكتب ترامب، في منشور بأحرف كبيرة على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي "أنا أكره تيلور سويفت!".
مباشرة بعد المناظرة، التي جرت الأسبوع الماضي بين ترامب وهاريس، أعلنت سويفت لمتابعيها على تطبيق "إنستجرام"، البالغ عددهم 284 مليونا، أنها تعتزم التصويت لهاريس، نائبة رئيس الولايات المتحدة حاليا، "لأنها تناضل من أجل الحقوق والقضايا التي أعتقد أنها بحاجة إلى محارب للدفاع عنها".
كان ترامب قد رفض، في البداية، تأييد سويفت لهاريس بقوله ببساطة إنه "ليس من محبي تيلور".
ولكن منذ ذلك الحين، صعد الرئيس السابق خطابه ضد سويفت. وأظهرت استطلاعات رأي تقدم هاريس بفارق كبير على ترامب مما يدعم التوقعات بأن تشهد الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من نوفمبر المقبل منافسة حامية بينهما.
وجذب تأييد سويفت لهاريس أكثر من تسعة ملايين إعجاب لمنشورها على "إنستجرام"، مما أثار تكهنات بأنه قد يعزز فرص الديمقراطيين في الفوز بالانتخابات الرئاسية.

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