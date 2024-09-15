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«الحوثي» تنهب المساعدات المخصصة لمتضرري السيول

رجل يحاول إنقاذ ابنه من السيول التي ضربت صنعاء (أرشيفية)
16 سبتمبر 2024 01:10

عدن (الاتحاد)

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نهبت جماعة الحوثي المساعدات الإنسانية المقدمة لمنكوبي كارثة السيول في محافظتي المحويت والحديدة.
وأفادت مصادر حقوقية بأن الحوثيين فرضوا قيوداً على المنظمات لمنع وصولها إلى المناطق المنكوبة بالسيول وتقديم المساعدات لتخفيف معاناة آلاف المتضررين، وفق ما ذكرته وسائل إعلام يمنية.
وأوضحت المصادر أن جماعة الحوثي اشترطت على المنظمات تقديم المساعدات عبر لجنة قامت بتشكيلها، مشيرةً إلى أن اللجنة الحوثية سرقت تلك المساعدات ووزعتها على أنصارها فقط.
وأشارت المصادر إلى أن متضرري الفيضانات بمحافظتي المحويت والحديدة يعانون من نقص شديد في المواد الغذائية والطبية بعد أسبوعين من وقوع الكارثة، وسط رفض الحوثيين السماح بتقديم المساعدات لهم.
وفي سياق متصل، يواصل مسلحو جماعة الحوثي حملة الاختطافات لليمنيين العاملين في المنظمات الدولية، بتهم كيدية ملفقة.
ووفق مصادر حقوقية، فإن جماعة الحوثي عبر ما يسمى «جهاز الأمن والمخابرات» التابع لها، في محافظة صعدة، اختطفت موظفاً يمنياً يعمل في منظمة إغاثة دولية.
يأتي ذلك بعد 24 ساعة من اختطاف الحوثيين لمسؤول في برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، في صنعاء واقتياده إلى جهة مجهولة. وتشن جماعة الحوثي حملة اعتقالات واسعة طالت العشرات من العاملين في المجال الإنساني، وسط تنديد واستنكار دوليين.

الحوثيين
الحديدة
اليمن
السيول
المساعدات الإنسانية
المحويت
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