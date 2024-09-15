البابا يجدد دعوته لمواصلة مفاوضات وقف إطلاق النار

عواصم (الاتحاد)

جدد قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أمس، دعوته لمواصلة المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإيجاد حلول من أجل السلام. جاء ذلك خلال تلاوته الصلاة من نافذة مكتبه المطل على ساحة القديس بطرس في الفاتيكان.

وقال البابا فرنسيس: «دعونا لا ننسى الحروب التي أغرقت العالم بالدماء، أفكر في أوكرانيا وميانمار والشرق الأوسط».

وأضاف: «أصلي من أجل القتلى، وأواصل البقاء قريباً من أسر الرهائن، فليتوقف الصراع في فلسطين وإسرائيل، وليتوقف العنف، ولتتوقف الكراهية، وليطلق سراح الرهائن، ولتتواصل المفاوضات، ولنجد حلولاً من أجل السلام».

وسبق أن وجه بابا الفاتيكان فرنسيس، في 1 سبتمبر الجاري، نداءً كي لا تتوقف المفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة.

وفي سياق آخر، بحث وزيرا خارجية الولايات المتحدة وبريطانيا، الوضع الإنساني في غزة وضرورة وقف النار، وذلك خلال الحوار الاستراتيجي الذي عقد في لندن.

وأعرب وزير الخارجية البريطاني عن دعم بلاده لجهود الوساطة الجارية من قبل الولايات المتحدة ومصر وقطر لإبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.