غارة إسرائيلية تستهدف مدرسة تؤوي مئات النازحين في بيت حانون

غزة (الاتحاد)

دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس، مدرسة في بلدة «بيت حانون»، شمالي قطاع غزة بشكل كامل.

وأفاد مصدر محلي بأن المقاتلات الإسرائيلية قصفت مدرسة «غازي الشوا»، التي كانت تؤوي مئات العائلات النازحة في بلدة بيت حانون، بثلاثة صواريخ ما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

وحسب شهود عيان، فإن الجيش الإسرائيلي كان قد طلب من النازحين بالمدرسة عبر اتصالات هاتفية، إخلائها قبل دقائق من قصفها.

وفي سياق آخر، أقر الجيش الإسرائيلي، أمس، بأن الأسرى الـ 3 الذين استعاد جثامينهم في ديسمبر الماضي قتلوا بقصف إسرائيلي على قطاع غزة.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش أبلغ عائلات الأسرى الثلاثة رسمياً بأنهم قتلوا نتيجة غارة له على قطاع غزة.

والاثنين الماضي، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن الجيش الإسرائيلي لم يكن يعلم بوجود الأسرى الثلاثة في مكان الاستهداف.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي استعادة جثث 3 محتجزين أسرتهم «حماس» أحياء في 7 أكتوبر الماضي.