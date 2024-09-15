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إغلاق 5 مخابز من أصل 6 شمالي قطاع غزة

نازحة فلسطينية تعد الطعام داخل خيمتها (أ ف ب)
16 سبتمبر 2024 01:11

غزة (الاتحاد)

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قال مصدر محلي في قطاع غزة، إن 5 مخابز من أصل 6 في مدينة غزة والشمال أغلقت أبوابها، بسبب منع إسرائيل إدخال الوقود والمواد الخام اللازمة لإنتاج الخبز.
وحذر المصدر من عودة شبح المجاعة في مدينة غزة وشمال القطاع بعد بدء ظهور أزمة في إنتاج الخبز جراء توقف 5 مخابز عن العمل من أصل 6 موجودة في مناطق شمالي القطاع.
وأضاف: «مخبز واحد مازال يعمل ومهدد بالتوقف عن العمل أيضاً خلال أسبوع واحد فقط، إذا استمر الجانب الإسرائيلي في منع دخول المواد الخام والوقود».
وتابع أن «الوقود لم يصل إلى مخابز غزة منذ 10 أيام، إضافة إلى تقليص دخول المواد الأساسية مثل الطحين والسكر والخميرة منذ حوالي شهر، وهذه الأزمات أدت إلى توقف المخابز وقد نضطر إلى تقليص أيام عمل المخبز الوحيد الذي مازال يستمر بالعمل، قبل توقفه عن العمل بشكل كامل».
وأوضح أن «المخبز الوحيد المتبقي يعد أكبر مخابز غزة ويحتوي على 4 خطوط إنتاج، مما يجعله مسؤولاً عن تلبية احتياجات عدد كبير من سكان مدينة غزة والشمال».

غزة
قطاع غزة
فلسطين
إسرائيل
المجاعة
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