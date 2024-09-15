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ما نعرفه عن إطلاق النار قرب ترامب

دونالد ترامب
16 سبتمبر 2024 00:47

قالت مصادر عدة إن الرئيس السابق دونالد ترامب المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة بخير بعد إطلاق أعيرة نارية قرب ملعبه للغولف في منطقة "بالم بيتش" بولاية فلوريدا الأحد.
هذا ما نعرفه حتى الآن عن هذه الحادثة:
- جهاز الخدمة السرية فتح النار على مسلح مشتبه به خلال وجود ترامب في ملعبه للغولف بولاية فلوريدا، تبعا لوكالة "أسوشييتد برس" للأنباء، نقلا عن مصادر في سلطات إنفاذ القانون.
- مسؤول في جهاز الخدمة السرية: الجهاز فتح النار على شخص في ملعب ترامب للغولف.
- أكد جهاز الخدمة السرية الأميركي، المسؤول عن أمن الرؤساء والرؤساء السابقين، أنه يحقق في الحادثة التي وقعت قبل الثانية ظهرا بقليل بالتوقيت المحلي (1800 بتوقيت جرينتش).
- أعلن قائد شرطة مقاطعة "مارتن" في فلوريدا أن الشرطة ألقت القبض على المشتبه به الذي تبحث عنه شرطة مقاطعة بالم بيتش، وفقا لما نقلته قناة "سي ان ان" التلفزيونية الأميركية.
- ذكرت المصادر أن الطلقات صدرت من خارج سور ملعب الغولف.
- نقل ابن ترامب، دونالد ترامب جونيور، عن سلطات إنفاذ القانون قولها إنها عثرت على بندقية آلية من طراز إيه-كيه47 وإنه جرى احتجاز مشتبه به.
- أُطلع الرئيس الأميركي جو بايدن ونائبته كاملا هاريس على الحادث وشعرا "بارتياح بعد معرفة أن ترامب بخير. وسيجري إطلاعهما على التطورات بانتظام.
- قال ستيفن تشيونغ المتحدث باسم حملة ترامب الانتخابية، في بيان، إن "الرئيس ترامب آمن بعد إطلاق نار على مقربة منه".

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المصدر: وكالات
دونالد ترامب
إطلاق نار
محاولة اغتيال
الانتخابات الرئاسية الأميركية
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