اليابان تؤجل إطلاق صاروخ إتش - 2 أيه

قالت شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة المحدودة، اليوم الاثنين، إن إطلاق النموذج الـ 49 من صاروخ إتش2- إيه من مركز فضائي ياباني، والذي كان مقررا بعد ظهر اليوم، قد تم تأجيله نتيجة ظروف جوية غير مواتية. ونقلت وكالة الأنباء اليابانية (جيجي) عن شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة، المسؤولة عن إطلاق الصاروخ، قولها إن الرياح المتوقع هبوبها فوق مركز تانيجاشيما الفضائي التابع لوكالة استكشاف الفضاء اليابانية في محافظة كاجوشيما، الواقعة جنوب غربي اليابان، في وقت الإطلاق المقرر للصاروخ لا تفي بمعايير الإطلاق. وكان من المقرر في الأصل إطلاق الصاروخ، الذي يحمل القمر الصناعي الراداري الياباني الثامن لجمع المعلومات الاستخباراتية الخاص بالحكومة اليابانية، يوم الأربعاء الماضي، وجرى تأجيل الإطلاق إلى اليوم الاثنين بسبب توقع سوء الأحوال الجوية.