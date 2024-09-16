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خسائر كبيرة خلفها إعصار "ياجي" في فيتنام

إعصار "ياجي" يتسبب بخسائر وأضرار كبيرة في فيتنام
16 سبتمبر 2024 11:08

أظهرت تقديرات أولية من وزارة الاستثمار في فيتنام، أن الإعصار ياجي، أقوى عاصفة تشهدها قارة آسيا هذا العام، كلف فيتنام نحو 1.6 مليار دولار، وتوقعت تباطؤ الاقتصاد.

وذكر تقرير، صادر عن الوزارة، أن النمو الاقتصادي في فيتنام خلال عام 2024 قد يتباطأ بمقدار 0.15 % مقارنة بتوقعات سابقة بسبب تأثيرات الإعصار.

وكانت الوزارة توقعت في السابق نموا يتراوح من 6.8 % إلى 7% هذا العام.

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وأكدت بيانات لوكالة التصدي للكوارث في فيتنام أن الإعصار، الذي ضرب اليابسة في 7 سبتمبر الجاري، أدى إلى مقتل 292 شخصا على الأقل، وفقدان 38 آخرين حتى صباح اليوم.

كما غمرت الفيضانات 190 ألف هكتار من حقول الأرز، و48 ألف هكتار من محاصيل مربحة مثل الذرة، وألحقت أضرارا بنحو 232 ألف منزل في شمال فيتنام.

 

 

المصدر: وام
فيتنام
إعصار
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